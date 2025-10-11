GIUGLIANO: Del Fabro e Zammarini tra i convocati, recupera Laezza

L’allenatore del Giugliano Mirko Cudini ha diramato la lista dei convocati per il confronto del “De Cristofaro” con il Catania. Nell’elenco delle convocazioni non figurano De Francesco, La Vardera, Acampa, Scaravilli, Romano e Masala. Presenti, invece, gli ex rossazzurri Del Fabro e Zammarini. Recuperato l’ex difensore del Vicenza Laezza, anche se non ancora al 100%. Questi i giocatori a disposizione del tecnico gialloblu in vista del match di oggi, sabato 11 ottobre, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Bolletta, Antignani, Russo

DIFENSORI – Vaglica, D’Avino, Laezza, Caldore, Del Fabro, Milan

CENTROCAMPISTI – Zammarini, De Rosa, Minei, Forciniti, Prezioso, Lops, Peluso

ATTACCANTI – Prado, Borello, Njambe, Esposito, Balde, D’Agostino, Nepi

