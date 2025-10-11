sabato, 11 Ottobre 2025
GIUGLIANO: Del Fabro e Zammarini tra i convocati, recupera Laezza

foto Catania FC

L’allenatore del Giugliano Mirko Cudini ha diramato la lista dei convocati per il confronto del “De Cristofaro” con il Catania. Nell’elenco delle convocazioni non figurano De Francesco, La Vardera, Acampa, Scaravilli, Romano e Masala. Presenti, invece, gli ex rossazzurri Del Fabro e Zammarini. Recuperato l’ex difensore del Vicenza Laezza, anche se non ancora al 100%. Questi i giocatori a disposizione del tecnico gialloblu in vista del match di oggi, sabato 11 ottobre, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Bolletta, Antignani, Russo
DIFENSORI – Vaglica, D’Avino, Laezza, Caldore, Del Fabro, Milan
CENTROCAMPISTI – Zammarini, De Rosa, Minei, Forciniti, Prezioso, Lops, Peluso
ATTACCANTI – Prado, Borello, Njambe, Esposito, Balde, D’Agostino, Nepi

