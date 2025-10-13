GRELLA: “Cercheremo di ripagare la fiducia dei catanesi”

Così il vice presidente del Catania Vincenzo Grella, ospite di Radio Anch’io lo Sport, ha parlato del momento attraversato dal Catania: “Abbiamo battuto il Giugliano nell’ultima gara in trasferta, siamo terzi. Quella in campionato e più in generale a Catania, è una bellissima sfida. Una sfida affascinante in una piazza molto importante che in questi primi anni ha regalato emozioni a noi dirigenti che abbiamo programmato l’attività calcistica. E noi cercheremo di ripagare la fiducia che i catanesi hanno riposto in noi”.

