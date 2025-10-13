lunedì, 13 Ottobre 2025
GRELLA: “Cercheremo di ripagare la fiducia dei catanesi”

foto Catania FC

Così il vice presidente del Catania Vincenzo Grella, ospite di Radio Anch’io lo Sport, ha parlato del momento attraversato dal Catania: “Abbiamo battuto il Giugliano nell’ultima gara in trasferta, siamo terzi. Quella in campionato e più in generale a Catania, è una bellissima sfida. Una sfida affascinante in una piazza molto importante che in questi primi anni ha regalato emozioni a noi dirigenti che abbiamo programmato l’attività calcistica. E noi cercheremo di ripagare la fiducia che i catanesi hanno riposto in noi”.

Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania.
