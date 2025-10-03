GRELLA: “Dobbiamo farci trovare pronti, domenica il pubblico ci darà una grande mano per vincere”

Ai microfoni di Telecolor, il vice presidente del Catania Vincenzo Grella parla così in vista del derby siciliano fissato per domenica pomeriggio contro il Siracusa allo stadio “Angelo Massimino”: “Lo spirito all’interno del gruppo è positivo. Sta rientrando qualche giocatore che purtroppo non avevamo avuto a disposizione, sono molto fiducioso. Il Siracusa è un avversario neo promosso dalla Serie D, con un allenatore preparato che pratica un calcio molto aggressivo. Sicuramente verranno a Catania per fare una partita importante, essendo anche un derby. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Avremo dalla nostra il sostegno di un grande pubblico. Lo spirito dei nostri tifosi è fantastico, so che ci daranno una grossa mano d’aiuto per vincere domenica”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***