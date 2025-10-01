mercoledì, 1 Ottobre 2025
GRELLA: “La parola equilibrio tolta dal dizionario catanese. Restiamo uniti, altrimenti è più difficile vincere”

foto Catania FC

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella, ospite dell’associazione ‘Diplomatici’ al Palazzo della Cultura insieme al campione del mondo Marco Tardelli, ha risposto alle domande degli studenti che in centinaia hanno riempito l’auditorium.

“L’obiettivo a breve termine è quello di vincere il campionato, inutile girarci intorno, ed il più ambizioso riportare il Catania in Serie A, dove merita di stare. Le aspettative della città di Catania, vista la sua grandezza, sono giustamente molto importanti, noi viviamo tutti i giorni con la pressione di ogni maledetta domenica”, le parole di Grella. “Ho vissuto i miei primi tre anni a Catania tra alti e bassi, cercando sempre di trovare un pò di sano equilibrio durante le varie stagioni disputate. Purtroppo però equilibrio è una parola che hanno tolto dal dizionario catanese forse da duecento anni. Quindi noi dobbiamo essere decisi e restare uniti, perchè solamente l’unione tra città e club è vincente. Divisi diventa molto più difficile vincere”.

VIDEO: le parole di Grella

