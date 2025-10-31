sabato, 1 Novembre 2025
IERARDI a Telecolor: “Chiedo scusa, sono stato ingenuo”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
170
foto Catania FC

Il difensore Mario Ierardi si è presentato ai microfoni di Telecolor spontaneamente per chiedere scusa a tutti dopo quanto accaduto durante il match contro la Casertana, con un’espulsione rimediata nel corso della ripresa che costerà caro anche nelle prossime partite, visto lo stop per squalifica che arriverà. “Chiedo scusa a tutti, ho vissuto un momento di ingenuità – ha dichiarato -. Mi sono lasciato prendere dalla foga. Mi scuso con i tifosi, con l’allenatore e con tutta la squadra”.

