IERARDI a Telecolor: “Non siamo qui per partecipare, vogliamo vincere a tutti i costi”

Il difensore del Catania Mario Ierardi analizza la partita ed il suo terzo gol stagionale in maglia rossazzurra, ai microfoni di Telecolor:

“Sono contento soprattutto perchè era un momento in cui loro palleggiavano bene, eravamo un po schiacciati, il raddoppio ci ha permesso di respirare un pò e acquisire maggiori certezze. Abbiamo giocato leggermente più bassi ma adesso ci interessavano i tre punti, non importa come. Abbiamo in organico calciatori adatti per esprimere anche tipi di gioco differenti, sapendo che comunque possiamo creare tante occasioni là davanti con gente come Lunetta e Cicerelli, oggi potevamo segnare qualche gol in più”.

“Faremo del nostro meglio per recuperare i punti di distacco dalla vetta. E’ importante portare a casa vittorie soprattutto contro quelle squadre inferiori sulla carta, facendoci trovare pronti anche negli scontri diretti. Vincere con Benevento e Salernitana ti permetterebbe di scavalcarli in classifica facendo capire che non siamo qui per partecipare ma vogliamo vincere a tutti i costi. Ora testa al Giugliano, campo non facile, dove andiamo per vincere. Poi penseremo alle successive gare molto importanti”.

“Il mio gol? E’ nato da una ripartenza, abbiamo subito recuperato palla, ho visto che in avanti eravamo in troppi, loro avevano la difesa schierata, allora ho provato a dare una mano. Bravo è stato Cicerelli a portare la palla dietro, me l’ha passata ed al limite dell’area di rigore ho calciato in porta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***