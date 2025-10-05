domenica, 5 Ottobre 2025
HomeCatania NewsIERARDI a Telecolor: "Non siamo qui per partecipare, vogliamo vincere a tutti...
Catania NewsDerbyIntervisteLega ProPrimo Piano

IERARDI a Telecolor: “Non siamo qui per partecipare, vogliamo vincere a tutti i costi”

Redazione
By Redazione
0
201
foto Catania FC

Il difensore del Catania Mario Ierardi analizza la partita ed il suo terzo gol stagionale in maglia rossazzurra, ai microfoni di Telecolor:

“Sono contento soprattutto perchè era un momento in cui loro palleggiavano bene, eravamo un po schiacciati, il raddoppio ci ha permesso di respirare un pò e acquisire maggiori certezze. Abbiamo giocato leggermente più bassi ma adesso ci interessavano i tre punti, non importa come. Abbiamo in organico calciatori adatti per esprimere anche tipi di gioco differenti, sapendo che comunque possiamo creare tante occasioni là davanti con gente come Lunetta e Cicerelli, oggi potevamo segnare qualche gol in più”.

“Faremo del nostro meglio per recuperare i punti di distacco dalla vetta. E’ importante portare a casa vittorie soprattutto contro quelle squadre inferiori sulla carta, facendoci trovare pronti anche negli scontri diretti. Vincere con Benevento e Salernitana ti permetterebbe di scavalcarli in classifica facendo capire che non siamo qui per partecipare ma vogliamo vincere a tutti i costi. Ora testa al Giugliano, campo non facile, dove andiamo per vincere. Poi penseremo alle successive gare molto importanti”.

“Il mio gol? E’ nato da una ripartenza, abbiamo subito recuperato palla, ho visto che in avanti eravamo in troppi, loro avevano la difesa schierata, allora ho provato a dare una mano. Bravo è stato Cicerelli a portare la palla dietro, me l’ha passata ed al limite dell’area di rigore ho calciato in porta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATURANO a Telecolor: “Contento dell’esordio. Orgoglioso di vestire questa maglia. Volevo il gol, mi rifarò”
Articolo successivo
TOSCANO a Telecolor: “Gara interpretata in modo perfetto, avanti così. Si è creato un bel clima nella squadra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency