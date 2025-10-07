martedì, 7 Ottobre 2025
IERARDI: il difensore presente ancora una volta nella Top 11 di TuttoC

foto Catania FC

“Il Catania dà un calcio alla crisi aggiudicandosi il derby col Siracusa per 2-0, enorme il divario tecnico tra le due formazioni”. E’ quanto riporta il portale specializzato sulle vicende del campionato di Serie C, TuttoC.com, che pubblica la consueta Top 11 settimanale inserendo ancora una volta Mario Ierardi. Il difensore rossazzurro viene definito “un altro habituè” della speciale rubrica pubblicata di settimana in settimana. Il fatto che Ierardi sia stato inserito tra i migliori dell’ottava giornata non stupisce. “Stiamo parlando di un calciatore che non c’entra nulla con la categoria e che continua a fare la differenza. Troppo più forte dei volenterosi, ma inesperti attaccanti del Siracusa”, si legge.

Questa la Top 11 al completo, ruolo per ruolo, schierando il 3-5-2. Presente anche l’ex attaccante del Catania Inglese, che con la doppietta firmata contro la Cavese ha raggiunto quota 100 gol in carriera:
PORTIERE – Russo (Giugliano)
DIFENSORI – Ierardi (Catania), Miceli (Monopoli), Nicolao (Team Altamura)
CENTROCAMPISTI – Zunno (Crotone), Kouan (Cosenza), Cangianiello (Sorrento), Levak (Atalanta U23), Achik (Salernitana)
ATTACCANTI – Inglese (Salernitana), Ekuban (Latina).
ALLENATORE – Bruno (Latina).

Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

