martedì, 28 Ottobre 2025
IERARDI: “Questa città è diventata ormai una famiglia”

foto Catania FC

“Ho prolungato il mio contratto di un anno. Sono molto contento di rimanere in questa città che ormai è diventata una famiglia. Ringrazio il presidente, il vice presidente, i direttori e tutti quelli che fanno parte del Catania. Non vedo l’ora di riempire lo stadio, darvi emozione ripagando la fiducia dimostrata dalla società. Forza Catania”. Queste le parole del difensore Mario Ierardi, attraverso i canali ufficiali rossazzurri, in aggiunta al contenuto presente nel comunicato del Catania FC.

