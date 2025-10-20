INFERMERIA: Caturano sarà abile ed arruolabile in vista del Benevento

Alessandro Raimo e Manuel Martic. Questi gli unici calciatori rossazzurri attualmente indisponibile per il prossimo importante impegno casalingo di campionato con il Benevento. A conferma del fatto che il tecnico del Catania Domenico Toscano ha recuperato praticamente tutti gli effettivi. Per quel che concerne la disponibilità di Salvatore Caturano, nel corso di ‘Anteprima Corner’ – su Telecolor – si è detto che l’ex attaccante del Potenza non è sceso in campo domenica pomeriggio a seguito di una sciatalgia. Problema che il giocatore ha evidenziato a partire dalla giornata di giovedì, ma niente di preoccupante. Sarà abile ed arruolabile per il match col Benevento.

