INFORTUNIO RAIMO: nuovi controlli entro martedì

Entro la giornata di martedì il laterale rossazzurro Alessandro Raimo effettuerà nuovi controlli per verificare meglio l’entità dell’infortunio dopo che, qualche giorno fa, durante la seduta d’allenamento svolta è stato costretto a fermarsi a seguito di uno scontro di gioco. Un vero peccato perchè Raimo attraversava un buon momento di forma, anche se mister Toscano non lo ha mai impiegato dal 1′ in questa stagione. Dalle prime impressioni emerge che l’ex calciatore della Carrarese salterà almeno le prossime tre-quattro partite. Dovrebbe essere confermata la distorsione al ginocchio ma non è ancora ben chiara la gravità. Lo staff medico del Catania monitora con attenzione, anche perchè il trattamento da riservare e le modalità di recupero dipenderanno proprio dalla serietà dell’infortunio. Fondamentale la fisioterapia per il recupero completo, aiutando a ripristinare la mobilità, la forza muscolare e prevenire problemi futuri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***