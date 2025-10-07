JIMENEZ: il Catania ha bisogno del suo talento, ora serve un segnale chiaro

Il Catania ha bisogno del vero Jimenez. Non solo di un giocatore estroso, capace di accendere la manovra con una giocata, ma di un punto di riferimento tecnico e mentale, un faro in grado di illuminare il gioco offensivo rossazzurro. In una squadra che sta cercando equilibrio e continuità, l’apporto dell’estroso centrocampista offensivo è fondamentale: serve che diventi la spalla ideale di Cicerelli e l’uomo assist per il terminale offensivo, mettendo al servizio del collettivo le sue qualità migliori.

Eppure, qualcosa si è inceppato. La questione contrattuale che lo riguarda continua a far discutere e a pesare, non solo sul clima intorno al giocatore ma anche, inevitabilmente, sulle sue prestazioni. I tifosi attendono risposte ufficiali e definite, stanchi di una situazione che si trascina e che rischia di diventare un’ombra costante. L’attesa genera incertezza, e questa incertezza si riflette sul campo.

Contro il Siracusa, Jimenez ha mostrato sprazzi del suo talento ma non ha inciso come ci si attendeva. Qualche mugugno dalle tribune, soprattutto nella ripresa, ha accompagnato alcune scelte poco lucide e un eccesso di egoismo: si è innamorato troppo del pallone, rallentando la manovra proprio nel momento in cui serviva concretezza. Toscano lo conosce e sa quanto può dare, ma per farlo deve ritrovare serenità e fiducia, dentro e fuori dal campo.

Il Catania, oggi più che mai, ha bisogno di un Jimenez leader. Il talento non si discute, ma ora serve il passo in avanti che trasformi le potenzialità in rendimento. Il tempo delle attese sta finendo: per sé, per la squadra e per una tifoseria che, al di là dei mugugni, continua a sperare di vederlo finalmente decisivo.

