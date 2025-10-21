LAMESTA (Benevento): “Anche a Catania dovremo essere aggressivi e dominanti, il ‘Massimino’ mi carica”

Davide Lamesta, avversario importante da tenere d’occhio domenica, parla così del prossimo impegno col Catania dopo che la squadra in cui milita, il Benevento, ha agganciato la Salernitana in vetta a seguito del 2-0 inflitto al Potenza e del ko dei granata al ‘Massimino’. Queste le sue parole ai microfoni di Ottochannel:

“Si respira il bene che ci vogliamo l’un l’altro all’interno del gruppo. Suderemo sempre la maglia come stiamo facendo. Domenica affronteremo il Catania, che ha vinto contro il Salernitana e viene da un momento importante, ha entusiasmo come anche noi, che siamo reduci da due risultati utili consecutivi. Arriviamo alla sfida col piglio giusto, sarà una partita bella da affrontare. Il mister ci chiede di partire subito con il piede sull’acceleratore perchè vuole sempre il dominio sugli avversari, giocare agressivi, mai aspettare dietro ma togliere punti di riferimento”.

“Dobbiamo inoltre cercare di portare l’episodio dalla nostra parte, perchè queste gare si possono decidere anche con un episodio. Sicuramente il Catania è una squadra forte, dobbiamo limare i piccoli dettagli. Se mi carica l’ambiente di Catania? Questa domanda dovrebbero farsela anche loro secondo me. Personalmente mi carica moltissimo, tra l’altro non è la prima volta che vado a giocare al ‘Massimino’. E’ già successo l’anno scorso ed in passato in Coppa Italia. La nostra squadra, comunque, è abituata a giocare questi tipi di partite. Arriveremo carichi”.

