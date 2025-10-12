L’EDITORIALE | Il Catania ha inviato un segnale, adesso doppio confronto per la leadership del Girone C

Il 3-0 sul campo del Giugliano è molto più di una semplice vittoria: è un segnale. Il Catania di Domenico Toscano sembra finalmente aver imboccato la strada giusta, quella della concretezza e dell’equilibrio, qualità che in Serie C valgono spesso più di qualsiasi sfarzo tattico. Una gara dominata nel primo tempo, gestita con ordine nella ripresa, impreziosita dal ritorno al gol di Forte e dall’ennesima prova da trascinatore di Lunetta, sempre più anima offensiva di questa squadra.

Al De Cristofaro si è visto un Catania più maturo, capace di soffrire il giusto e di tenere la porta inviolata per la terza gara consecutiva. Un dato non banale, se si considera che la solidità difensiva era uno dei punti interrogativi di inizio stagione. Di Gennaro e compagni hanno chiuso ogni varco, confermando un reparto arretrato finalmente affidabile e in crescita. Unico neo, l’infortunio di Cicerelli, costretto a uscire nel primo tempo. In attesa di capire l’entità del problema, la “questione infortuni” resta aperta e rischia di condizionare le rotazioni in un periodo cruciale.

La vittoria di Giugliano assume un valore doppio: rappresenta il miglior viatico possibile verso il doppio impegno che può cambiare il destino del campionato rossazzurro. Salernitana e Benevento, due scontri diretti consecutivi che diranno molto sul reale potenziale di questo Catania. Partite da affrontare con la stessa solidità mostrata in Campania, ma con la consapevolezza che al “Massimino” servirà qualcosa in più: determinazione, ritmo e continuità.

Perché se è vero che la squadra sta crescendo, è altrettanto vero che il tempo delle occasioni mancate deve finire. Il Catania ha bisogno di dare un senso al suo percorso, sfruttare al massimo le gare casalinghe e mettere la freccia su una classifica che resta corta e ancora aperta a ogni scenario.

Il girone C aspetta un leader, da troppe stagioni il Catania insegue questo ruolo senza riuscire a prenderselo. La vittoria di Giugliano è un passo nella direzione giusta. Ma adesso serve confermare, e soprattutto dare continuità. Perché solo così questa squadra potrà trasformare la speranza in convinzione, e la convinzione in una corsa vera verso l’alto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***