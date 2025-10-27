L’EDITORIALE | Il Massimino è tornato un fortino

La vittoria contro il Benevento non vale solo tre punti: vale un segnale, forte e chiaro. Il Catania di Mimmo Toscano è vivo, concreto, consapevole dei propri mezzi. Un successo sofferto, ottenuto con determinazione e lucidità, che alimenta il sogno di un’intera città e proietta i rossazzurri in piena corsa per la promozione.

È ancora presto, certo. Parlare di traguardo finale dopo undici giornate sarebbe imprudente. Ma la sensazione diffusa, dentro e fuori dal campo, è che qualcosa di importante stia nascendo. Lo dicono i numeri e lo dice soprattutto la solidità difensiva: nona partita senza subire gol in questo avvio di stagione. Un dato che racconta più di mille parole. Perché le squadre che vogliono vincere, che ambiscono davvero a salire di categoria, si costruiscono proprio da lì — dalla difesa. E il Catania, in questo, si sta dimostrando squadra vera.

Dietro c’è organizzazione, compattezza, ma anche crescita individuale. Ognuno, dal titolare all’ultimo subentrato, sta trovando il proprio spazio, il proprio ruolo in un gruppo che appare ogni settimana più unito e maturo. Toscano ha dato un’identità chiara, e i giocatori lo stanno seguendo con dedizione e spirito di sacrificio.

Ora serviranno equilibrio e saggezza. Le vittorie aiutano a sognare, ma anche a rimanere lucidi. Guai a credere che la meta sia già vicina: il cammino è lungo, e ogni partita sarà una battaglia. Servirà continuare a mettere in campo la stessa fame, la stessa determinazione, la stessa intensità che hanno permesso al Catania di arrivare sin qui.

E poi c’è il pubblico. Quel pubblico che, dopo anni difficili, è tornato a essere il dodicesimo uomo. Il Massimino, gremito e rumoroso, è tornato un fortino. Un luogo dove ogni avversario sa di dover affrontare non solo una squadra, ma un’intera città. E in questa simbiosi, tra squadra e tifosi, si può leggere la vera rinascita del Catania. Sognare è lecito, oggi più che mai. Ma sognare con i piedi ben piantati a terra: ecco la sfida più grande che attende questo gruppo.

