L’EDITORIALE | Una vittoria che invita alla riflessione: ora serve continuità

Il Catania ritrova la vittoria nel derby con il Siracusa e lo fa in modo diverso rispetto al passato recente: meno possesso palla, più sostanza ma ancora sul piano della concretezza c’è tanto da lavorare. Toscano sceglie consapevolmente di lasciare il pallino del gioco agli avversari, puntando su compattezza, ripartenze e verticalità. Una scelta studiata e confermata anche dallo stesso tecnico nel post-partita, che parla di una prestazione costruita su misura per le caratteristiche del match.

La squadra risponde con disciplina tattica e spirito di sacrificio. Tuttavia, il tema dell’incisività resta aperto: le occasioni create sono state tante, ma il cinismo sotto porta continua a mancare. Ancora una volta i rossazzurri hanno sprecato molto, e in altre partite questo potrebbe costare caro.

Positivi i rientri di alcuni elementi reduci da infortuni, che hanno dato nuove soluzioni e maggiore equilibrio. È un segnale incoraggiante, ma una sola partita non può bastare per trarre conclusioni definitive: servirà continuità nel tempo per dare forza al percorso intrapreso e consolidare la fiducia di ambiente e tifoseria.

Restano da risolvere alcune criticità, soprattutto nella zona nevralgica del campo e sulla trequarti, dove Jimenez – fischiato da parte del pubblico al momento della sostituzione per la vicenda contrattuale che lo riguarda – non è apparso sereno. Toscano dovrà lavorare per trovare maggiore fluidità tra i reparti e per far sì che la squadra riesca a soffrire meno anche quando si abbassa.

La nota più confortante arriva dal reparto arretrato, rimasto imbattuto dopo una prova di attenzione e compattezza. Ma anche qui servirà continuità: il Catania deve imparare a chiudere prima le partite, a evitare di concedere campo e a gestire i momenti di pressione senza affanno.

Una vittoria importante, dunque, perché ridà morale e conferma la bontà di alcune scelte tattiche. Ma è solo un primo passo. Il Catania deve dimostrare di poter crescere nel tempo, trasformando la solidità di oggi in una costanza di rendimento che ancora manca.

