L’EDITORIALE | Una vittoria che profuma di maturità

Il successo contro la Salernitana, 2-0 al Massimino, non è soltanto un’altra tacca in classifica: è il segnale più chiaro che questo Catania sta crescendo. La squadra di Mimmo Toscano ha mostrato solidità, equilibrio e, soprattutto, una notevole maturità nella gestione dei momenti cruciali della partita. Contro un avversario di valore, i rossazzurri hanno saputo colpire quando serviva e soffrire quando necessario, senza mai perdere il controllo emotivo o tattico del match.

I numeri in casa parlano chiaro: il Massimino sta diventando un fortino. La difesa, in particolare, si conferma un punto di forza con un’impermeabilità crescente, frutto di un lavoro collettivo che parte dal pressing alto e dalla compattezza tra i reparti. Ma anche davanti il Catania risponde presente: la perla su punizione di Cicerelli e la zampata da bomber vero di Forte sono l’emblema di un attacco che si sta ritrovando, capace di coniugare qualità e concretezza.

Tra le note più liete, anche il ritorno in campo di Rolfini e Aloi, entrambi reduci da problemi fisici. Due pedine preziose per Toscano, che ora può contare su un organico più profondo e pronto a ruotare, elemento fondamentale in un campionato lungo e dispendioso come la Serie C.

Quella con la Salernitana era la prima di due tappe chiave per i rossazzurri. Il prossimo appuntamento, ancora al Massimino contro il Benevento, può rappresentare un vero spartiacque: vincere significherebbe consolidare la scalata in classifica e confermare la sensazione che questo Catania abbia trovato finalmente la propria identità.

Nel post gara, Toscano ha tracciato la rotta con lucidità: il segreto da qui in avanti sarà affrontare ogni squadra come se fosse la capolista. Un mantra che racchiude la mentalità giusta per restare sempre affamati, senza sbavature, senza pause. Se il gruppo continuerà su questa strada, con la stessa solidità e convinzione mostrate contro la Salernitana, allora il Catania potrà davvero guardare al futuro con fiducia.

