L’EX MAROTTA: “Benevento favorito per la promozione. A Catania sarà gara intensa ma leale”

Alessandro Marotta, doppio ex di Catania-Benevento, ricorda, ai microfoni de Il Mattino, la vittoria in Sicilia ottenuta quando indossava la maglia giallorossa nel 2016: “A Catania vincemmo 1-0, fu una gara straordinaria”. In vista del match di domenica: “Per carisma ed esperienza dei giocatori in campo mi aspetto una partita intensa, una guerra calcistica, ma leale. Sono due squadre che vogliono sempre proporre gioco e non si risparmieranno. Quest’anno la Strega è più solida e matura rispetto alla scorsa stagione. Sono arrivati calciatori abituati a vincere come Vannucchi, Russo, Scognamillo, Maita, Ricci e Tumminello. Anche i giovani come Pierozzi hanno già esperienze vincenti. Salvemini è un attaccante moderno, completo e opportunista. Tiene palla, sa fare reparto e segna gol pesanti. Merita di misurarsi in Serie B, dopo la grande gavetta che ha fatto. A mio parere il Benevento è la favorita per la promozione”.

