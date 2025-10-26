CATANIA 1-0 BENEVENTO: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs BENEVENTO CALCIO
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 43′ Cicerelli (rig.)
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini (76′ Jimenez), Di Tacchio (C) (70′ Aloi), Donnarumma; Lunetta (69′ Rolfini), Cicerelli (63′ Corbari); Forte (76′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Quiroz, Forti, D’Ausilio, Stoppa.
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo (VC), Saio, Borghini; Pierozzi (69′ Della Morte), Prisco (45′ Mehic), Maita (C), Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi.
A disp. di Auteri: Russo, Esposito, Ricci, Rillo, Romano, Sena, Viscardi, Talia, Tsingaras, Cantisani, Carfora, Mignani, Tumminello.
ARBITRO: Marco Di Loreto (Terni)
PRIMO ASSISTENTE: Giovanni Boato (Padova)
SECONDO ASSISTENTE: Luca Chiavaroli (Pescara)
QUARTO UFFICIALE: Enrico Gemelli (Messina)
OPERATORE FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)
AMMONITI: Salvemini, Maita, Lunetta, Prisco, Donnarumma, Auteri, Ierardi
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 5′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 4 – 4
CROSS: 15 – 29
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 6
TIRI IN PORTA: 4 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 3
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 3
TIRI FUORI: 3 – 5
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 2 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 2
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 4
RIMESSE DAL FONDO: 5 – 6
RIMESSE LATERALI: 12 – 15
FUORIGIOCO: 3 – 0
FALLI COMMESSI: 12 – 14
POSSESSO PALLA: 35% – 65%
