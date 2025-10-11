LO MONACO risponde a Zenga: “Cavolate fuori luogo, smettetela di usare il Catania”

Nei giorni scorsi l’ex allenatore del Catania Walter Zenga ha parlato dei motivi che lo spinsero a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia nel 2009. L’ex amministratore delegato degli etnei Pietro Lo Monaco ha così commentato le dichiarazioni del tecnico milanese: “Esempio classico di quando la parola è assolutamente in contrasto con il cervello. Dico: ma invece di dire cavolate assolutamente fuori luogo non sarebbe meglio tacere? Caro Zenga, sai qual è stata la grandezza del Catania? Essere riuscito a far allenare in A anche gente come te….. e mi fermo qui nella speranza che la smettiate di usare il Catania”.

