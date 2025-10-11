LUCIO TOSTO: “Catania, prova di maturità a Giugliano. L’atteggiamento farà la differenza”

Lucio Tosto, ex Presidente Aiac Catania, ai microfoni della trasmissione ‘Preview’, su Telecolor, si è soffermato sulla situazione del Catania in vista del prossimo impegno di campionato col Giugliano. Riportiamo di seguito un estratto:

“Toscano è un allenatore che ha vinto molti campionati e sa tenere il gruppo in un certo modo. Lo spogliatoio credo sia fondamentale in tutte le categorie. In particolare in questa categoria dove si vede poco calcio, io ricordo raramente di essermi divertito guardando una partita di C perchè ai là della presenza di rose composte da elementi di serie superiore, il fattore atletico è importante e molte volte si riducono le valenze che le squadre hanno come organico e singoli”.

“Il Catania viene fuori da un periodo in chiaroscuro. Ha vinto meritatamente domenica scorsa contro il Siracusa una partita che non era facile come si poteva pensare, anche non brillando ma questa è la categoria, queste sono le gare. Vittoria che potrebbe dare al Catania uno slancio. La squadra, peraltro, è facilitata dal rientro degli infortunati specie nella zona nevralgica del campo, di contro troverà un avversario che farà la finale di Champions come tutte, poi Giugliano è un campo difficile. Il Catania non ha avuto tante soluzioni in precedenza, dovendo fare di necessità virtù. Adesso invece Toscano ha l’imbarazzo della scelta là davanti. E’ una prova di maturità per il Catania questa, fare risultato pieno potrebbe dare quell’entusiasmo e quei punti che servirebbero ai rossazzurri”.

“Penso che un punto debole del Giugliano sia la fase difensiva, se il Giugliano farà una partita di attesa mettendosi dietro senza lasciare spazi potrebbe creare dei problemi al Catania che, comunque, ha gli uomini là davanti per sbloccare il risultato, giocatori che saltano l’uomo e creano superiorità numerica. Conterà principalmente l’atteggiamento. L’atteggiamento è determinante più dei sistemi tattici, il match di Cosenza ci insegna che se tu non vai in campo con la giusta testa, anche contro l’ultima della classe, lo paghi”.

“Ierardi evidentemente aveva bisogno di tempo per ambientarsi, non è facile venire a giocare in una piazza come Catania. Anche l’anno scorso si vedeva che avesse delle doti importanti, poi ci sarà stato qualche infortunio e momento di calo di forma ma parliamo di un giocatore che riempie l’area, strutturato, che segna, arma importante questa per il Catania. Penso che potrà dare un grande contributo alla causa. In tutti i campionati la differenza la fanno anche i gol dei difensori. E Ierardi è un ottimo difensore, che potrà fare altri gol decisivi. Ce l’ha nelle corde, Toscano starà sfruttando anche a livello tattico questa peculiarità”.

