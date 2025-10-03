LUNETTA: “Il mio obiettivo è vincere col Catania. Non ci sentiamo inferiori a Salernitana e Benevento ma dobbiamo dimostrarlo”

Il jolly rossazzurro Gabriel Lunetta concede un’intervista a Telecolor quando si avvicina il derby col Siracusa. L’obiettivo del Catania è quello di tornare alla vittoria, dimostrando con i fatti di essere competitivi per le zone di vertice della classifica:

“L’obiettivo è vincere, siamo pronti e mentalizzati per la partita di domenica. Sarà una partita difficile, tosta. Gli aretusei giocano bene, hanno personalità, sono una squadra che non ha raccolto secondo me quanto meritava. Viene dalla vittoria di un campionato di Serie D. Hanno un gruppo solido, conosco qualche ragazzo del Siracusa che possiede qualità. Verranno a Catania con l’intento di portare a casa un buon risultato ma noi siamo il Catania e dobbiamo assolutamente fare la partita che dobbiamo fare. La mentalità e l’atteggiamento devono essere quelli del primo tempo di Trapani. Anche questo è un derby, in più davanti ai nostri tifosi dobbiamo dare tutto, lottare sulle seconde palle, spingere. Tutte cose che già sappiamo e dobbiamo mettere in atto”.

“Cerignola? Partita diversa rispetto a Trapani, in Puglia abbiamo fatto sicuramente più fatica ma è positivo il punto che siamo riusciti a portare a casa grazie anche ad Andrea (Dini, ndr) che ci ha salvato in più occasioni. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto al match di Trapani, sappiamo di dovere alzare il livello. Ci sono state finora partite fatte meglio e peggio, ma i punti raccolti ultimamente sono pochi. Non ci sentiamo inferiori a Benevento e Salernitana ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti, non le parole. Le partite con giallorossi e granata? Saranno importanti, poichè affronteremo le squadre di livello più alto del girone. Sono queste le gare più belle da giocare e non vedo l’ora di metterci alla prova, anche per vedere a che punto siamo nel nostro percorso. Adesso però c’è da pensare ai prossimi impegni con Siracusa e Giugliano che sono difficili e tosti“.

“Il mio obiettivo è vincere col Catania, non mi interessa essere il calciatore più prolifico della squadra. Come diceva il direttore Zarbano, qua non c’è nessun ‘one man show’ e conta vincere. Poi se riesco a portare gol alla squadra per vincere, bene. Non baratterei mai un gol con un punto. Il mio ruolo preferito? Il campo, l’ho sempre detto. Il mister ormai mi conosce, mi adatto in tanti ruoli e mi trovo bene ugualmente, non ho l’esigenza di giocare in una zona piuttosto che un’altra”.

“Rientro degli infortunati? E’ importante avere piu frecce nel nostro arco. Sono giocatori importanti che aspettiamo a braccia aperte. Caturano dovrebbe essere della partita, domenica sarà il suo esordio al ‘Massimino’ e sono contento per lui, ma soprattutto per la squadra se riusciamo a vincere. I tifosi? Sono fondamentali, ogni domenica ci dimostrano passione e amore per la maglia rossazzurra, devono solo starci vicino e continuare a fare quello che fanno e starò a noi dare quel qualcosa in più per trascinarli dalla nostra parte”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***