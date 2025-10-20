MARCATORI ROSSAZZURRI: Forte si avvicina a Lunetta, terzo acuto per Cicerelli

I gol messi a segno in occasione del vittorioso confronto con la Salernitana, fanno sì che Francesco Forte si avvicini all’attuale migliore realizzatore rossazzurro dopo 10 giornate di campionato salendo a 4 reti. -2 rispetto a Gabriel Lunetta, andato vicino al settimo sigillo domenica pomeriggio. Alle loro spalle avanza tra i marcatori etnei il trequartista Emmanuele Cicerelli, raggiungendo Mario Ierardi a quota 3. Per il resto sono fermi ad 1 gol il calciatore proveniente dall’Avellino Michele D’Ausilio, subentrato nel corso della ripresa, il laterale sinistro Daniele Donnarumma , il centrocampista Salvatore Aloi, rientrato in campo dopo l’infortunio e l’italo-spagnolo Kaleb Jiménez, che ha interrotto il digiuno di reti a Giugliano. Salvatore Caturano, in gol in questo campionato con il Potenza, cerca la sua prima rete con la maglia del Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***