MARCATORI ROSSAZZURRI: Lunetta colpisce ancora. Jimenez e Forte, digiuno interrotto

I gol messi a segno sabato pomeriggio, in occasione del vittorioso confronto con il Giugliano, fanno sì che Gabriel Antonio Lunetta si confermi il migliore realizzatore rossazzurro dopo 9 giornate di campionato con 6 reti e, alle sue spalle, avanzi tra i marcatori etnei l’attaccante Francesco Forte, raggiungendo Mario Ierardi a quota 3. Forte non segnava dal 30 agosto (0-1 a Cava de’ Tirreni), mentre quel giorno fu annullata ingiustamente la prima rete stagionale a Kaleb Jimenez, che ha interrotto un lungo digiuno di gol visto che l’italo-spagnolo non entrava nel tabellino dei marcatori dal 12 aprile (0-1 sul campo della Cavese la scorsa stagione).

Prestazione convincente in Campania, aspettando che ritrovi la via della rete Emmanuele Cicerelli, attualmente fermo a 2 centri. Il trequartista Michele D’Ausilio, rimasto in panchina a Giugliano, il laterale sinistro Daniele Donnarumma ed il centrocampista Salvatore Aloi, rientrato tra i convocati dopo l’infortunio, sono invece fermi a 1 gol. Salvatore Caturano, andato a segno in questo campionato con il Potenza, cerca la sua prima rete con la maglia del Catania.

