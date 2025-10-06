lunedì, 6 Ottobre 2025
MARCATORI ROSSAZZURRI: Lunetta e Ierardi i più prolifici dopo 8 giornate

foto Catania FC

I gol messi a segno domenica pomeriggio, in occasione del vittorioso confronto con il Siracusa, fanno sì che Gabriel Antonio Lunetta si confermi il migliore realizzatore rossazzurro dopo 8 giornate di campionato con 5 reti e, alle sue spalle, avanzi al secondo posto tra i marcatori etnei il difensore Mario Ierardi, il quale ha raggiunto quota 3. Prestazioni sempre più convincenti, quelle offerte da entrambi i rossazzurri aspettando che ritrovino la via della rete Emmanuele Cicerelli e Francesco Forte, attualmente fermi a 2 centri. Il trequartista Michele D’Ausilio, tornato in campo domenica dopo l’infortunio, il laterale sinistro Daniele Donnarumma ed il centrocampista Salvatore Aloi, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, sono invece fermi a 1 gol. Salvatore Caturano, andato a segno in questo campionato con il Potenza, cerca la sua prima rete con la maglia del Catania.

