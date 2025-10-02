giovedì, 2 Ottobre 2025
MERCATO: De Rose-Barletta, non c’è accordo

foto Catania FC

Trattativa imbastita, come confermato dallo stesso presidente del Barletta Marco Arturo Romano nei giorni scorsi attraverso l’emittente televisiva pugliese Telesveva. Lo stesso numero uno biancorosso aveva tenuto a precisare la natura di una negoziazione non semplice, manifestando comunque moderato ottimismo. Adesso invece si apprende che l’accordo con Francesco De Rose non è stato raggiunto. A meno di nuovi contatti nei prossimi giorni per provare a venire incontro alle reciproche esigenze, l’operazione non va in porto, evidentemente per l’eccessiva distanza tra domanda e offerta. Il centrocampista, che ha compiuto 38 anni a giugno, è stato escluso dalla lista dei 23 calciatori professionisti poichè la società rossazzurra ha optato per scelte diverse soprattutto da un punto di vista anagrafico e, per il momento, rimane sotto contratto col Catania.

