MERCATO: Ierardi, prolungamento di contratto

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, c’è stato spazio per parlare di una novità di calciomercato che riguarda l’attuale organico rossazzurro. Più precisamente il futuro del difensore classe 1998 Mario Ierardi. Protagonista di prestazioni sempre più importanti in campionato, e che già nella passata stagione aveva evidenziato qualità e caratteristiche che potevano tornare utilissime al Catania quest’anno, Ierardi ha prolungato di un anno il contratto che lo legava alla società etnea fino a giugno 2026. Chiara testimonianza di riconoscimento delle performance positive dell’ex Vicenza.

