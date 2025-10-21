martedì, 21 Ottobre 2025
MERCATO: Jimenez, nuova proposta di rinnovo

foto Catania FC

Proposta sostanzialmente raddoppiata rispetto all’ingaggio attualmente percepito, ma rispedita al mittente nei mesi scorsi. Kaleb Jimenez, in scadenza di contratto a giugno 2026, rischia di lasciare il Catania a costo zero. La società rossazzurra, però, non molla la presa. Le parti continuano a trattare il rinnovo del vincolo contrattuale con il calciatore italo-spagnolo. Una nuova offerta è stata formulata a Jimenez e filtra moderato ottimismo. Mentre è notizia di lunedì il prolungamento annuale del contratto del difensore Mario Ierarsi – solo da ufficializzare – il Catania cerca una soluzione affinchè si raggiunga l’intesa per il rinnovo con il trequartista classe 2002, che pochi giorni fa ha compiuto 23 anni.

