MICALE: “Catania, non mancano i sostituti di Cicerelli. Aloi-Di Tacchio tutta la vita. Inglese non è stato un lord…”

Riportiamo alcune opinioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor sul Catania dopo la vittoria di Giugliano mentre si avvicina il match casalingo con la Salernitana:

“Il Catania ha vinto in maniera talmente serena a Giugliano che c’è stato un momento in cui ho dovuto applicare degli stuzzicadenti negli occhi perchi mi stavo addormentando, nel senso che la partita era veramente tranquilla. Il Catania ha l’abilità di far diventare complicate le partite contro l’ultima della classe e poi far diventare semplice un campo-trappola come Giugliano, classico terreno di gioco di Lega Pro dove servono gli attibuiti a giocarci in trasferta, per tante motivazioni. Il Catania ha giocato in tutta serenità trovando il gol immediatamente con Lunetta, che in questo periodo qualsiasi cosa faccia gli va sempre perfettamente bene. Meno male, perchè nel frattempo sostituisce altri attaccanti che sono in questo momento un pà in naftalina, in attesa che magari vengano fuori come Caturano e lo stesso Cicerelli, che non attraversa una fase importante dal punto di vista dell’attività di gioco”.

“E’ talmente forte il Catania sui singoli che anche se mancasse Cicerelli ha dei sostituti in panchina che permettono comunque di dormire sonni tranquilli, perlomeno in certe zone del capo. Adesso vedremo cosa accadrà nelle prossime due partite con Salernitana e Benevento che non saranno estremamente decisive, a meno che – qui invito tutti a fare i debiti scongiuri – il Catania non dovesse andare incontro a una doppia debacle. Ma penso che questo non possa e non debba accadere”.

“Salernitana? Un giocatore granata che a me piace molto è De Boer. Ritengo che sia il calciatore più forte della squadra di Raffaele, in quei pochi minuti in cui l’ho visto giocare ho ricavato l’impressione che potesse essere un elemento che al Catania avebbe fatto molto bene. Io sostengo che nella partita di domenica sarà interessante vedere quanti fischi prenderà Inglese nel momento in cui prenderà il pallone. Suppongo che Catania non dimentichi l’atteggiamento di Inglese, il quale non è stato diciamo il migliore. Non dico che doveva comprarsi una pagina di giornale per ringraziare i tifosi, ma c’è modo e modo per lasciare una squadra. Non è stato un lord Inglese“.

“D’Ausilio? E’ noto per la sua capacità di entrare a partita in corso e strappare, creando grossi problemi agli avversari. Se Aloi è disponibile al 100%, lo farei giocare tutta la vita in coppia con Di Tacchio a centrocampo. Dietro? Secondo me alla fine Toscano confermerà i tre difensori impiegati ultimamente. In questo momento Pieraccini non è al top della forma. E’ un ragazzo ben voluto da Toscano – lo ha portato lui a Catania – e si potrebbe adattare a sinistra, ma io penso che Toscano non toccherà il reparto arretrato in vista di domenica. Per il resto Casasola e Donnarumma non si discutono sulle corsie laterali e Forte secondo me giocherà ancora dal 1′”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***