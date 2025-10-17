MINUTAGGIO: da Ierardi a Jimenez, i rossazzurri più impiegati da Toscano

Vediamo quali giocatori stanno trovando maggiore spazio nell’undici di Toscano, in un contesto dove chiunque viene chiamato in causa, anche a partita in corso, può e deve incidere dando una mano concreta alla squadra. Il portiere Dini, fresco di prolungamento del contratto, è al momento il rossazzurro più utilizzato dal tecnico calabrese con 900 minuti tra Coppa Italia Serie C e campionato. Seguono Casasola (871′), Di Gennaro (847′) e Ierardi (834′). Nella lista dei calciatori più di frequente impiegati finora da Toscano spiccano, poi, Cicerelli (724′), Donnarumma (667′), Celli (665′), Forte (648′), Corbari (634′) e Jimenez (515′).

Nelle ultime gare si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante elementi come il capitano Di Tacchio, il jolly Lunetta e Quaini. Nelle prossime gare è atteso un incremento del minutaggio per alcuni giocatori in particolare. Su tutti Caturano, bomber prelevato dal Potenza che ha ancora giocato con il contagocce in maglia rossazzurra, D’Ausilio, Stoppa e Aloi, quest’ultimo impiegato spesso da Toscano ad inizio stagione e rientrato da un infortunio. Rolfini figura tra i rossazzurri in attesa dell’esordio stagionale.

