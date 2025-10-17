sabato, 18 Ottobre 2025
HomeCatania NewsMINUTAGGIO: da Ierardi a Jimenez, i rossazzurri più impiegati da Toscano
Catania NewsLega ProPrimo PianoStatistiche

MINUTAGGIO: da Ierardi a Jimenez, i rossazzurri più impiegati da Toscano

Redazione
By Redazione
0
63
foto Catania FC

Vediamo quali giocatori stanno trovando maggiore spazio nell’undici di Toscano, in un contesto dove chiunque viene chiamato in causa, anche a partita in corso, può e deve incidere dando una mano concreta alla squadra. Il portiere Dini, fresco di prolungamento del contratto, è al momento il rossazzurro più utilizzato dal tecnico calabrese con 900 minuti tra Coppa Italia Serie C e campionato. Seguono Casasola (871′), Di Gennaro (847′) e Ierardi (834′). Nella lista dei calciatori più di frequente impiegati finora da Toscano spiccano, poi, Cicerelli (724′), Donnarumma (667′), Celli (665′), Forte (648′), Corbari (634′) e Jimenez (515′).

Nelle ultime gare si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante elementi come il capitano Di Tacchio, il jolly Lunetta e Quaini. Nelle prossime gare è atteso un incremento del minutaggio per alcuni giocatori in particolare. Su tutti Caturano, bomber prelevato dal Potenza che ha ancora giocato con il contagocce in maglia rossazzurra, D’Ausilio, Stoppa e Aloi, quest’ultimo impiegato spesso da Toscano ad inizio stagione e rientrato da un infortunio. Rolfini figura tra i rossazzurri in attesa dell’esordio stagionale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: 10/a giornata, ecco le partite in programma nel girone C
Articolo successivo
CASASOLA-VILLA: si preannuncia un duello intenso sulla fascia
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency