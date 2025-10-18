ORSATO (designatore arbitrale Serie C): “Spettacolo in piazze come Catania, arbitri dirigano senza pressioni”

“Ci sono piazze come quella di Salerno, ma anche Catania e Vicenza, dove la passione dei sostenitori delle squadre è notevole e spesso gli stadi fanno registrare il tutto esaurito con migliaia di presenze. Uno spettacolo importante per il calcio e che gli arbitri chiamati a dirigere in questi campi devono saper affrontare con il sorriso. Senza temere pressioni. Agli arbitri chiediamo di essere felici a fine gara, avendo partecipato assieme a tutte le altre componenti ad una bella giornata di sport”. Parole di Daniele Orsato, designatore arbitrale della Serie C, tratte dal quotidiano La Città durante un convegno che si è svolto ad Ascea, in provincia di Salerno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***