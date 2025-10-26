PAGELLE DI REPARTO: Casasola indomabile, Cicerelli ancora in gol. Tripudio rossazzurro

Vittoria di rigore contro il Benevento, al Catania basta la rete dagli undici metri di Cicerelli per vincere ancora e guadagnare momentaneamente la vetta della classifica del Girone C di Serie C. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 7
Il valore aggiunto del Catania in questa fase della stagione è rappresentato proprio dal rendimento del pacchetto difensivo. Reparto registrato benissimo, interpreti esperti e determinati a conservare i numeri eccellenti di questo avvio di campionato.
Il migliore in difesa:
Ierardi 7+ – Sulla pressione dei campani, riesce sempre a rispondere presente con interventi incisivi e risolutivi. Stato di grazia per il difensore etneo, sempre più imprescindibile.
Dini 6+, Di Gennaro 7, Celli 7
CENTROCAMPO 6.5
Match complicato da interpretare contro un Benevento ben organizzato e propositivo in mezzo. A centrocampo tanto lavoro sporco per gli interpreti rossazzurri, bravi a giocare un match di sostanza.
Il migliore a centrocampo:
Casasola 8 – Pendolino sulla corsia di destra, tra difesa e centrocampo, fornisce assistenza nella fase di non possesso palla, diventando fulcro della manovra quando c’è possibilità di ripartire. I compagni lo cercano spesso, a dimostrazione del grado di fiducia del gruppo nei suoi confronti. Diversi i salvataggi decisivi.
Di Tacchio 6+, Quaini 6.5, Donnarumma 6, Corbari 6+, Aloi 6+
ATTACCO 6.5
Spirito di sacrificio. Ciò che c’è da premiare in primis per il reparto d’attacco è proprio questo. Sono continui i ripiegamenti difensivi, anche degli attaccanti, bravi inoltre a ripartire velocemente. Solo una gran parata di Vannucchi nega la gioia del gol a Forte. Cicerelli al momento fondamentale per il gioco della compagine rossazzurra.
Il migliore in attacco:
Cicerelli 7.5 – Un altro gol su piazzato, stavolta su calcio di rigore, nel match contro il Benevento. Nei momenti chiave non soffre la pressione il numero 10 rossazzurro. Un vero trascinatore, sta aiutando tantissimo la squadra nelle ultime partite, oltre a segnare reti pesanti.
Lunetta 6, Forte 6+, Rolfini 6, Caturano 6, Jimenez 6
ALLENATORE
Toscano 7 – La squadra ha trovato equilibrio, consapevolezza e determinazione. In questa fase i risultati sorridono ai rossazzurri. Ottima prova contro un avversario ben organizzato con un attacco forte praticamente neutralizzato.
