PAGELLE DI REPARTO: Di Tacchio e Donnarumma top, l’espulsione di Ierardi e l’ingenuità di D’Ausilio costano caro

Pareggio per 2-2 tra Casertana e Catania. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 5.5

L’assenza di Ierardi (poi inserito nel secondo tempo ed espulso nel finale) si fa sentire, soprattutto nel predominio difensivo sui calci d’angolo e i calci di punizione. Dini meno deciso del solito.

Il migliore in difesa:

–

Dini 5.5, Pieraccini 6, Di Gennaro 6, Celli 6, Ierardi 4

CENTROCAMPO 6+

In mezzo al campo Catania autorevole per larghi tratti nel primo tempo, prevedibile il ritorno degli avversari che, soprattutto nella ripresa, hanno acceso una vera e propria battaglia in mediana per il predominio del gioco.

Il migliore a centrocampo:

Di Tacchio 7- – Segna il primo gol in rossazzurro e sfodera una prova importante su un campo difficile, facendo valere esperienza e qualità tecnica.

Donnarumma 7 – Rete pesantissima che decide una sfida complicata a favore degli etnei. Un colpo da maestro, l’esterno si è trovato al posto giusto nel momento giusto, andando al tiro con un gesto tecnico importante per la categoria.

Casasola 6-, Quaini 6+, Corbari 5.5

ATTACCO 5.5

Si sgomita per trovare spazi contro una compagine organizzata e determinata a concedere il meno possibile ad una delle squadre più attrezzate del girone come quella rossazzurra.

Il migliore in attacco:

–

Cicerelli 6+, Lunetta 6+, Forte 5.5, D’Ausilio 5, Caturano 6+, Rolfini 6

ALLENATORE

Toscano 6 – Un pareggio in terra campana contro questa Casertana può anche starci. Dalla panchina le tenta tutte per provare a vincerla, inserendo diversi elementi offensivi tra quelli a disposizione nel tentativo di spuntarla. Proprio due “panchinari” di giornata, però, la combinano grossa nel finale…

