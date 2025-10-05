PAGELLE DI REPARTO: Ierardi segna ancora, Lunetta devastante. Jimenez può e deve dare di più

Vittoria per 2-0 del Catania al Massimino contro il Siracusa, a segno Lunetta e Ierardi. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 6.5
Il pacchetto arretrato rossazzurro tiene botta agli attacchi – per la verità sterili – di un Siracusa timido in zona tiro. La squadra aretusea, pur tenendo in alcune fasi della partita il possesso palla, non riesce a pungere dalle parti del portiere Dini.
Il migliore in difesa:
Ierardi 7 – Ormai le sue sortite offensive e i suoi gol non sono una novità. Stavolta l’esperto calciatore riesce la rete della serenità, il raddoppio del Catania in un momento di pressione da parte del Siracusa. Buona prova nel complesso anche in fase difensiva.
Dini 6, Di Gennaro 6+, Celli 6, Allegretto sv
CENTROCAMPO 6+
In mezzo al campo la squadra gira bene, trovando in Di Tacchio un punto di riferimento costante. Buona la spinta sulle corsie esterne. Quaini generoso nel supporto ai difensori e bravo in una circostanza a lanciare l’avanzata rossazzurra, ma troppo falloso.
I migliori a centrocampo:
Di Tacchio 6.5 – Avvia l’azione del gol di Lunetta che spiana la strada al Catania con un intercetto fondamentale a centrocampo. Continua a battagliare, proponendosi come colonna portante del gruppo sul piano carismatico ma anche – concretamente – nel gioco, toccando moltissimi palloni.
Donnarumma 6.5 – Una presenza dal primo minuto determinante, perché in campo l’esterno riesce a fare grandi cose, aiutando la squadra nei momenti cruciali. Recupera palloni preziosi e dimostra una ottima visione di gioco.
Casasola 6+, Quaini 6-, Corbari 6, Raimo 6+
ATTACCO 6+
Le occasioni fioccano, il Catania poteva segnare altre reti ma Farroni ha detto di no. E’ servito il sigillo di un difensore per la sicurezza del successo ai danni del Siracusa, ma apprezzabile la generosità di tutti gli interpreti del reparto offensivo.
Il migliore in attacco:
Lunetta 7 – Neanche a dirlo, segna ancora lui. Uno spauracchio costante per le difese di qualsiasi squadra del Girone C. Costanza nel rendimento e imprevedibilità ne fanno una freccia irrinunciabile all’arco di mister Toscano.
Cicerelli 6+, Jimenez 5.5, Caturano 6, D’Ausilio sv
ALLENATORE
Toscano 6+ – Partita impostata sulle ripartenze e la squadra segue le indicazioni dando ragione all’allenatore, nella circostanza. Riesce a dare spazio a Caturano, ma anche ad altri interpreti che hanno giocato meno finora come Allegretto.
