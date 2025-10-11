PAGELLE DI REPARTO | La festa di Forte, Lunetta e Jimenez. Donnarumma imprescindibile per il gioco rossazzurro

Vittoria per il Catania che supera 3-0 il Giugliano in trasferta, a segno con Lunetta, Forte e Jimenez. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6.5

Imbattibilità mantenuta e meno sofferenza difensiva rispetto ad altre circostanze. Il pacchetto arretrato lavora bene e cerca di trovare costanza ed equilibrio.

Il migliore in difesa:

Dini 6.5 – Quando viene chiamato in causa è sempre pronto e risponde presenza senza esitazione. La sicurezza del reparto difensiva passa dalla consapevolezza di avere alle spalle un portiere preparato e decisivo nei momenti cruciali.

Ierardi 6+, Di Gennaro 6.5, Celli 6

CENTROCAMPO 6.5

Buona prova in mezzo al campo, la mediana rossazzurra risponde presente cercando di centellinare le forze ma non lesinando attenzione e impegno nel supporto agli altri reparti della squadra.

Il migliore a centrocampo:

Donnarumma 7 – Pendolino imprescindibile. Ancora una prova convincente, con un assist al bacio all’attivo. Il tutto a conferma della concretezza dell’esterno, molto bravo ad aiutare i compagni tanto in fase difensiva quanto in quella offensiva. Grazie a lui la manovra rossazzurra riesce ad essere più fluida e uscire dal pressing del Giugliano diventa più facile.

Casasola 6.5, Quaini 6+, Di Tacchio 6, Corbari 6, Raimo 6+

ATTACCO 7-

In terra campana tanti spazi a disposizione per gli avanti catanesi, che ringraziano e mettono in archivio la pratica già nella prima frazione, realizzando due marcature pesanti. Infortunio e sostituzione al 33′ per Cicerelli, che su punizione aveva messo i brividi ai tifosi della squadra di casa.

I migliori in attacco:

Lunetta 7+ – Continua lo stato di grazia dell’attaccante, ancora a segno per la sesta volta in questa stagione. Prestazione molto positiva, grande generosità in campo e costante pericolo per la difesa avversaria.

Forte 7+ – Ispira l’azione dell’1-0 servendo Lunetta e realizza la rete del raddoppio, mettendo i giochi in discesa per i rossazzurri. Buona prova per la punta etnea, a cui serviva tanto il gol per sbloccarsi dopo un periodo negativo culminato con un infortunio.

Cicerelli 6+, Stoppa 6.5, Caturano 6, Jimenez 7

ALLENATORE

Toscano 7 – La squadra risponde bene agli stimoli dello staff tecnico, mettendo in campo a Giugliano quanto preparato in allenamento. Nonostante l’ottimo risultato, però, c’è da segnalare l’infortunio di Cicerelli, una nuova tegola da fronteggiare per il gruppo.

