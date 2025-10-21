PAROLA AI TIFOSI – Avv. Pucci: “Catania, quest’anno la formazione non la fa il medico. Tante palle inattive da sfruttare con Cicerelli”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“Corbari è l’emblema dell’impegno e della dedizione che domenica hanno messo i subentrati, obiettivamente con i cambi effettuati non si è sentita la differenza rispetto agli undici iniziali. Piuttosto il Catania ha migliorato l’intensità e incrementato il numero di occasioni. Adesso il livello della panchina è nettamente aumentato con il recupero di quasi tutti gli infortunati. Si alza il livello della competizione, i calciatori ci tengono a dimostrare all’allenatore che possono essere utili dall’inizio o in corso d’opera. Aggiungo che, in particolare, avendo un 10 come Cicerelli tutti tendono a migliorare le proprie prestazioni nella speranza di convincere il tecnico a schierarli. Fino agli anni scorsi la formazione la faceva il medico, adesso Toscano può finalmente girarsi verso la panchina e pescare giocatori che sarebbero titolari ovunque“.

“Forte, ingiusticamente criticato in partite precedenti, a me è sempre piaciuto. Anche nelle gare in cui non ha segnato ho apprezzato l’impegno. Domenica ha anche realizzato un gol bellissimo, rischiando al momento del tiro di mandare la palla al cielo invece lui fa un ottimo stop su una palla che cade a campanile, poi la infila tra palo e portiere. Sottolineo la gran partita disputata da Jimenez, che con le sue finte ha creato sempre superiorità numerica. Talvolta mi sembra svogliato, ha quell’aria quasi di supponenza ma possiede mezzi tecnici indiscutibili. Non saprei dire se il modo di fare di Jimenez è consono alla sua natura o c’entri qualcosa il mancato rinnovo del contratto”.

“La squadra, in generale, ha interpretato il momento opportuno con le mosse opportune. Quando la Salernitana ha modificato qualcosa nello schieramento, il Catania ha cambiato pelle adeguandosi al nuovo schema offensivo dei granata senza mai subire, continuando anzi ad essere propositivo in attacco. La squadra di Toscano si è saputa adeguare. Con Cicerelli, poi, quest’anno per il suo modo di muoversi avremo tante palle inattive da sfruttare. Cicerelli salta l’uomo, subisce tanti falli, questo comporta il beneficiare di molti tiri a palla ferma oltre che ammonizioni per gli avversari. Prima il Catania batteva poche punizioni”.

“Io ho sempre temuto più della Salernitana il Benevento, come spessore tecnico della squadra e gestione della stessa. Già da sabato strizzavamo l’occhio a tre risultati. Il Casarano che ha perso in casa col Foggia, idem il Crotone contro il Monopoli, anche il Cosenza che ha pareggiato sul campo del Sorrento. Vincendo il Catania ha accorciato sulla vetta e distaccato le dirette inseguitrici. In questo momento c’è una mini fuga tra Benevento, Salernitana e Catania, con i rossazzuri che vantano una differenza reti migliore. Lo stadio Massimino è tornato ad essere il fortino che riconoscevamo”.

