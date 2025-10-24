PASTORE: il Benevento e Auteri, quel ricordo con la Nocerina che non può cancellare

A gennaio di quest’anno Ivano Pastore ha esordito da dirigente del Catania, come collaboratore dell’area tecnica, contro il Benevento. Domenica riecco i sanniti sulla strada di Pastore che, tra l’altro, è un ex giallorosso. Sì, perchè l’attuale Direttore Sportivo del Catania fu operativo nel Sannio per un breve periodo nel 2013, lasciando il club a seguito di una serie di divergenze con la società. Anche allora il presidente del Benevento era Oreste Vigorito. Pastore conosce molto bene, inoltre, l’allenatore dei sanniti Gaetano Auteri.

Con Auteri al timone, ottenne il salto in B nel 2011: fu la terza storica promozione della Nocerina in cadetteria, ottenuta matematicamente dopo avere piegato la resistenza del Foggia di Zeman allo “Zaccheria”. Auteri veniva da un secondo posto in Seconda Divisione Lega Pro a Catanzaro. Pastore rimase talmente impressionato da convincerlo a guidare la Nocerina, riuscendo a vincere la concorrenza proprio del Benevento. I molossi furono i primi a contattare Auteri, il quale rispettò la parola data a Pastore accettando il trasferimento a Nocera.

La promozione non era l’obiettivo prefissato dopo il ripescaggio in Prima Divisione ma fu legittimata sul campo da una squadra salita in vetta il 24 ottobre 2010 senza più scendervi. Numeri luccicanti: 20 vittorie in 31 gare, soltanto 3 sconfitte, migliore difesa del girone (26 gol subiti, come Il Taranto) e 12 punti di vantaggio sul secondo posto del Benevento.

“Il budget era minimo, ma l’esito fortunato. Ho pensato di reclutare calciatori che conoscessero il mio modo di pensare e di ottenere gli obiettivi sul campo, e che sapessero poi coinvolgere i nuovi. Un ragionamento dal quale è scaturito un gruppo importante, composto da persone vere con regole che si è scritto da solo”, disse Pastore a commento di quell’annata esaltante (fonte mondorossoblu.it). La testata nocerinalive.it, ricordando quell’esperienza, descrive così Pastore: “Una persona che predilige i fatti alle chiacchiere, come ha sempre fatto attraverso oltre trenta anni di calcio, con sempre la stessa determinazione e carisma come dimostrava in campo da calciatore”.

