PASTORE: “Molto felice della rosa che abbiamo costruito, Benevento solido e forte”

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Ottogol, dopo il vittorioso confronto con il Benevento allo stadio “Angelo Massimino”: “Vincere due partite in casa con Salernitana e Benevento ti lascia grande soddisfazione, ma siamo consapevoli che è solo l’inizio. Il Benevento ha dimostrato di essere una squadra solida, forte. Secondo me arriverà fino alla fine. Sono molto felice della rosa che abbiamo costruito, formata da calciatori che volevamo e da elementi che ci hanno scelto. Del Benevento mi piace molto Maita, può spostare gli equilibri in una partita e addirittura di un campionato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***