mercoledì, 29 Ottobre 2025
PASTORE: “Molto felice della rosa che abbiamo costruito, Benevento solido e forte”

foto Catania FC

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Ottogol, dopo il vittorioso confronto con il Benevento allo stadio “Angelo Massimino”: “Vincere due partite in casa con Salernitana e Benevento ti lascia grande soddisfazione, ma siamo consapevoli che è solo l’inizio. Il Benevento ha dimostrato di essere una squadra solida, forte. Secondo me arriverà fino alla fine. Sono molto felice della rosa che abbiamo costruito, formata da calciatori che volevamo e da elementi che ci hanno scelto. Del Benevento mi piace molto Maita, può spostare gli equilibri in una partita e addirittura di un campionato”. 

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

