PASTORE: “Se approcciamo bene le gare è come partire quasi sempre in vantaggio. Ierardi, virus intestinale. Abbiamo 24 titolari”

Il Direttore Sportivo rossazzurro Ivano Pastore, intervistato da Telecolor, rilascia le seguenti dichiarazioni prima del fischio d’inizio di Casertana-Catania:

“Con Salernitana e Benevento sono state due partite difficili contro squadre importanti, le abbiamo approcciate bene, però quella di Caserta è altrettanto difficile perchè la Casertana dispone di 13-14 elementi che in questa categoria possono fare la differenza. Bisognerà approcciarla bene. Ho sempre riconosciuto ai nostri ragazzi la consapevolezza di essere un gruppo sano, forte, di rispettare tutti. Quando approcciamo bene le gare è come se partissimo sempre quasi in vantaggio”.

“Torre del Grifo? Da quello che so non c’è stato ancora il famoso nero su bianco (alcuni passaggi burocratici da completare ndr) ma, parlando sotto il profilo della direzione sportiva e tecnica, posso dire che avere una casa in cui allenarsi è un plus migliorativo per tutti. Ierardi? Ha avuto un virus intestinale, il mister ha optato per l’inserimento di Pieraccini, che ha sempre dimostrato di giocare bene quando chiamato in causa e ci auguriamo continui a farlo”.

“Campo in erba sintetica? Questo è un buon sintetico, la palla viaggerà forse più velocemente di un campo normale ma dobbiamo adattarci a tutte le sueprfici. Aloi? Farà degli accertamenti più approfonditi, tra lunedì e martedì credo che sapremo l’entità dell’infortunio, ci auguriamo tuti che non sia qualcosa di grave, soprattutto per il ragazzo, al di là del professionista. La forza di questo gruppo è avere un roster di calciatori importanti, non parlo mai di panchina perchè per me abbiamo 23-24 titolari, il mister fa delle scelte. Abbiamo la fortuna di avere costituito un gruppo sano, durante gli allenamenti tengono tutti alta l’intensità perchè sanno di avere la loro opportunità di giocare, dimostrando di fare bene quando chiamati in causa a prescindere dal minutaggio”.

