PELLIGRA: “Penalizzati da qualche infortunio, ora stiamo bene. Questa è casa mia. Sogno di portare il Catania in Europa e dare strutture adeguate ai bambini della città”

Le ambizioni del Catania, i motivi che lo hanno spinto ad investire nel club rossazzurro. Il presidente Rosario Pelligra parla così in un’intervista concessa al Corriere della Sera:

“Sono molto fiducioso, siamo terzi appena dietro a Salernitana e Benevento. Dopo un grande inizio siamo stati penalizzati da qualche infortunio, ma ora stiamo bene e vogliamo tornare al vertice. Sogno di portare il Catania in A e nelle coppe europee, ma soprattutto poter dare ai bambini e alle bambine della città strutture adeguate che possano allontanarli dalla strada e affidarli al calcio, grande scuola di vita. Perchè ho deciso d’investire sul Catania? Da piccolo, anche se da lontano, lo seguivo con i miei nonni siciliani. Mi ha sempre fatto battere il cuore e sudare le mani. Nel 2022, nei giorni del fallimento, mi è bastato vedere alcuni video della squadra e dei tifosi. In un minuto ho presentato l’offerta. Questa è casa mia. Oggi guido l’azienda di famiglia ma sono partito dal basso. Idraulico, elettricista, ingegnere… ho 12 specializzazioni nell’edilizia. Tutti i miei sogni li trasformo in realtà con il lavoro. Non mi fermo finchè non li realizzo”.

