PELLIGRA: “Torre del Grifo, molto soddisfatto per questo primo esito favorevole”

Il Presidente Rosario Pelligra commenta gli sviluppi della procedura di vendita telematica del Centro Sportivo “Torre del Grifo Village”: “Anche se non è ancora finita, mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione. L’ho fatto per Catania, per la sua gente e per tutti noi tifosi rossazzurri. Credo molto in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e non lo deluderò mai. Aspettiamo la data conclusiva di questa importante operazione che per ora ci vede in vantaggio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***