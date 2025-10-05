lunedì, 6 Ottobre 2025
HomeCatania NewsPIAGREEN SRLS: "Stadio Massimino, ecco perchè la colorazione giallastra del manto erboso"
Catania NewsComunicati StampaLega ProPrimo Piano

PIAGREEN SRLS: “Stadio Massimino, ecco perchè la colorazione giallastra del manto erboso”

Redazione
By Redazione
0
141

La Piagreen srls, che si occupa della manutenzione del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”, precisa quanto segue in merito alle condizioni del terreno di gioco in occasione del derby siciliano Catania-Siracusa: “Comunicazione importante. Dopo le numerose chiamate e richieste di chiarimento ricevute, ci teniamo a spiegare il motivo per cui il campo appariva giallo durante la partita. In questa fase, il campo sportivo è stato sottoposto a trasemina, sostituendo progressivamente la gramigna con loietto, nell’ambito della ricompensazione interna del manto erboso. La colorazione giallastra visibile è dovuta al naturale processo di transizione tra le due specie. Nonostante ciò, il terreno si presentava in ottimo stato e non ha in alcun modo compromesso lo svolgimento della gara né le fasi tecniche di gioco”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA WOMEN: Coppa Italia Serie C, il derby a Palermo si tinge di rossazzurro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency