PIAGREEN SRLS: “Stadio Massimino, ecco perchè la colorazione giallastra del manto erboso”

La Piagreen srls, che si occupa della manutenzione del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”, precisa quanto segue in merito alle condizioni del terreno di gioco in occasione del derby siciliano Catania-Siracusa: “Comunicazione importante. Dopo le numerose chiamate e richieste di chiarimento ricevute, ci teniamo a spiegare il motivo per cui il campo appariva giallo durante la partita. In questa fase, il campo sportivo è stato sottoposto a trasemina, sostituendo progressivamente la gramigna con loietto, nell’ambito della ricompensazione interna del manto erboso. La colorazione giallastra visibile è dovuta al naturale processo di transizione tra le due specie. Nonostante ciò, il terreno si presentava in ottimo stato e non ha in alcun modo compromesso lo svolgimento della gara né le fasi tecniche di gioco”.

