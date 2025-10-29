mercoledì, 29 Ottobre 2025
PITINO: “Il Catania ha scelto la strada della continuità”

foto SportMe NEWS

Così l’ex Direttore Sportivo del Catania Marcello Pitino ospite di Sala Stampa, su Rei Tv, parlando dell’avvio di stagione rosszzurro: “C’è entusiasmo, la vittoria contro la Salernitana è stata un viatico importante. Il Catania quest’anno ha puntato sulla ricerca della continuità. Al di là dell’addio del direttore Faggiano, Pastore c’era già, Zarbano invece è operativo nell’area societaria del club. Molti giocatori dell’attuale rosa erano presenti anche lo scorso anno, così come l’allenatore Toscano. Zarbano rappresenta una figura importante. C’è stata l’intelligenza di integrarsi, di dare un contributo di professionalità all’interno della società per aumentare quello che era fino ad oggi il pedigree del Catania”.

