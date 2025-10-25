sabato, 25 Ottobre 2025
QUI BENEVENTO: convocati ed esclusi dalla lista per Catania

L’allenatore del Benevento Gaetano Auteri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Catania. Il tecnico siciliano ha inserito nell’elenco delle convocazioni 26 elementi. Out gli infortunati Nardi e l’ex Catania Simonetti, così come una serie di calciatori fuori dalla lista dei 23: l’ex centrocampista rossazzurro Agazzi, Acampora, Pinato e Viviani. Riportiamo di seguito i convocati per il match del “Massimino”, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 22 Esposito, 1 Russo, 26 Vannucchi
DIFENSORI – 19 Borghini, 20 Ceresoli, 77 Pierozzi, 31 Ricci, 2 Rillo, 25 Romano, 23 Saio, 14 Scognamillo, 3 Sena, 6 Viscardi
CENTROCAMPISTI – 8 Maita, 5 Mehic, 4 Prisco, 38 Talia, 37 Tsingaras
ATTACCANTI – 29 Cantisani, 7 Carfora, 99 Della Morte, 11 Lamesta, 10 Manconi, 32 Mignani, 9 Salvemini, 93 Tumminello

