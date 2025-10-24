venerdì, 24 Ottobre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriQUI BENEVENTO: gli ex Catania Simonetti e Agazzi indisponibili
Ex RossoazzurriLega ProProssimo Avversario

QUI BENEVENTO: gli ex Catania Simonetti e Agazzi indisponibili

Redazione
By Redazione
0
0
foto lasiciliaweb

Probabile conferma del 3-4-3, ma il tecnico del Benevento Gaetano Auteri tiene aperta anche l’ipotesi di un eventuale utilizzo di un sistema di gioco basato sul 4-3-3, in vista della trasferta di Catania. Come riporta il quotidiano Il Mattino, durante la partitella l’allenatore giallorosso ha provato da una parte Scognamillo, Saio e Borghini nella difesa a tre, Pierozzi, Maita, Talia e Ceresoli a centrocampo, Lamesta, Tumminello e Manconi in attacco; dall’altra Romano, Viscardi e Sena dietro, Rillo, Mehic, Prisco e Ricci in mediana, Della Morte, Salvemini e Mignani a comporre il tridente offensivo. Emergono le assenze di Nardi e Simonetti. Quest’ultimo, ex rossazzurro ai tempi di Francesco Baldini in panchina, prosegue il percorso di fisioterapia a Cesenatico mentre Nardi è reduce da un intervento al ginocchio e continua la riabilitazione. Il centrocampista Agazzi, altro ex Catania (stagione 2015/16), non è disponibile in quanto figura tra i fuori lista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PASTORE: “Con la Salernitana sfruttate le nostre caratteristiche. Ora altro match fondamentale. Divieto di trasferta per i tifosi? Spero in una riduzione”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency