QUI BENEVENTO: gli ex Catania Simonetti e Agazzi indisponibili

Probabile conferma del 3-4-3, ma il tecnico del Benevento Gaetano Auteri tiene aperta anche l’ipotesi di un eventuale utilizzo di un sistema di gioco basato sul 4-3-3, in vista della trasferta di Catania. Come riporta il quotidiano Il Mattino, durante la partitella l’allenatore giallorosso ha provato da una parte Scognamillo, Saio e Borghini nella difesa a tre, Pierozzi, Maita, Talia e Ceresoli a centrocampo, Lamesta, Tumminello e Manconi in attacco; dall’altra Romano, Viscardi e Sena dietro, Rillo, Mehic, Prisco e Ricci in mediana, Della Morte, Salvemini e Mignani a comporre il tridente offensivo. Emergono le assenze di Nardi e Simonetti. Quest’ultimo, ex rossazzurro ai tempi di Francesco Baldini in panchina, prosegue il percorso di fisioterapia a Cesenatico mentre Nardi è reduce da un intervento al ginocchio e continua la riabilitazione. Il centrocampista Agazzi, altro ex Catania (stagione 2015/16), non è disponibile in quanto figura tra i fuori lista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***