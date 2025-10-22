mercoledì, 22 Ottobre 2025
QUI BENEVENTO: tris di rinnovi per la società giallorossa

Benevento Calcio

Tris di rinnovi perfezionato dal Benevento Calcio. I prossimi avversari del Catania comunicano di avere raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto economico con i seguenti tesserati: Jacopo Manconi, attaccante classe 1994, ha firmato il rinnovo che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027; Lorenzo Carfora, attaccante classe 2006, ha sottoscritto il prolungamento del proprio contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028; Antonio Prisco, centrocampista classe 2004, ha rinnovato il proprio accordo con il Benevento Calcio fino al 30 giugno 2028.

