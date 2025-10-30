giovedì, 30 Ottobre 2025
QUI CASERTANA: l’elenco dei convocati in vista del Catania

La Casertana ha reso noto l’elenco delle convocazioni per il match di venerdì sera contro il Catania allo stadio “Alberto Pinto”. Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico rossoblu Federico Coppitelli, tra questi figurano gli ex rossazzurri Bacchetti, Kontek e Leone. Assente Capasso. Riportiamo di seguito la lista dei falchetti disponibili, ruolo per ruolo:

PORTIERI – De Lucia, Merola, Vilardi
DIFENSORI – Bacchetti, Falasca, Giugno, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Oukhadda, Rocchi
CENTROCAMPISTI – Arzillo, Di Tommaso, Leone, Pezzella, Proia, Toscano
ATTACCANTI – Bentivegna, Casarotto, Galletta, Kallon, Vano

