giovedì, 30 Ottobre 2025
QUI CATANIA: 21 convocati per Caserta, Aloi indisponibile

foto Catania FC

In vista della gara con la Casertana, in programma venerdì alle ore 20.30 allo stadio “Alberto Pinto” e valevole per la dodicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 21 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic e Raimo, entrambi fuori per infortunio. A loro si aggiunge Aloi che ha riportato un trauma contusivo, le condizioni del centrocampista verranno valutate nei prossimi giorni. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
ATTACCANTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

