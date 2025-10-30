QUI CATANIA: 21 convocati per Caserta, Aloi indisponibile

In vista della gara con la Casertana, in programma venerdì alle ore 20.30 allo stadio “Alberto Pinto” e valevole per la dodicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 21 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic e Raimo, entrambi fuori per infortunio. A loro si aggiunge Aloi che ha riportato un trauma contusivo, le condizioni del centrocampista verranno valutate nei prossimi giorni. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
ATTACCANTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
