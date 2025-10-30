QUI CATANIA: 21 convocati per Caserta, Aloi indisponibile

In vista della gara con la Casertana, in programma venerdì alle ore 20.30 allo stadio “Alberto Pinto” e valevole per la dodicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 21 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic e Raimo, entrambi fuori per infortunio. A loro si aggiunge Aloi che ha riportato un trauma contusivo, le condizioni del centrocampista verranno valutate nei prossimi giorni. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

9 Alex Rolfini

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***