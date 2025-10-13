QUI CATANIA: attesa per la Salernitana e Torre del Grifo, si apre una settimana importante

Archiviata la pratica Giugliano con un netto 0-3 che non ammette repliche, per il Catania è giunto il momento di proiettarsi al big match con la Salernitana in programma domenica al “Massimino”. Si tratta di una gara molto attesa, cerchiata in rosso sin dall’uscita dei calendari in estate. Toscano e i suoi sono dinanzi al primo vero tornante del campionato ospitando l’attuale battistrada del Girone C di Serie C. La posta in palio è alta. Un risultato positivo darebbe ulteriore slancio nella corsa alla vetta della graduatoria, obiettivo indicato a più riprese da dirigenti, tecnico e giocatori. Accorciare ulteriormente le distanze dal primo posto, che al momento dista quattro lunghezze, corrisponde a legittimare ambizioni di vertice.

Nell’ultimo turno la capolista ha vinto di misura in casa del Monopoli mantenendo inalterato il distacco da Benevento (-3) e Catania (-4), presentandosi allo scontro diretto con i favori della classifica. È una partita da tripla si sarebbe detto un tempo, da interpretare bene sia sul piano tecnico-tattico che mentale. Capitan Di Tacchio mette in guardia i compagni, evidenziando quanto sia di fondamentale importanza l’approccio alla gara.

Toscano, tecnico navigato e vincente in questa categoria, ne è consapevole. Si punta a spingere al massimo in settimana, insistendo sui concetti di gioco sin qui assimilati con un orecchio rivolto all’infermeria. Filtra cauto ottimismo circa le condizioni di Emmanuele Cicerelli, uscito dal campo sabato al 33′ per un problema fisico. Si attendono notizie in merito all’eventuale disponibilità del numero 10 rossazzurro per la sfida di domenica.

Ottobre è un mese importante non solo per gli impegni di campo (dopo la Salernitana il calendario propone le sfide con Benevento e Casertana), ma anche per il destino di Torre del Grifo. Il centro sportivo situato nel Comune di Mascalucia ha intrapreso da tempo un percorso fallimentare conseguentemente al dissesto del vecchio Calcio Catania SpA. Dopo sette aste giudiziarie andate deserte, giovedì 16 ottobre alle 12:00 è la data in cui è stata stabilita dalla sezione fallimentare del Tribunale etneo una nuova procedura telematica per l’aggiudicazione dell’immobile con base d’asta fissata a 4 milioni di euro, cifra che coincide con l’offerta formulata dal Catania FC. Lo scorso 10 luglio la società di Ross Pelligra ha versato una cauzione del 15% (600mila euro) per formalizzare la proposta d’acquisizione. Qualora non dovessero esserci ulteriori rilanci il bene sarà aggiudicato al Catania, contrariamente si procederà con l’apertura di una gara competitiva tra i soggetti interessati. Il sodalizio dell’Elefante punta all’acquisizione dell’impianto al fine di dotarsi di una propria struttura d’allenamento e mettere un importante tassello sul futuro del club.

