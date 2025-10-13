QUI CATANIA: Cicerelli, cauto ottimismo. Potenziamento nello staff dei fisioterapisti

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, si è parlato della situazione legata alle condizioni fisiche di Emmanuele Cicerelli, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dello stadio “Alberto De Cristofaro” sabato pomeriggio a seguito di un infortunio nel corso del primo tempo. Da quel che trapela in queste ore, non dovrebbe trattarsi di qualcosa di rilevante entità. Domani mattina se ne saprà di più ma c’è cauto ottimismo. Il Catania, inoltre, nelle prossime ore potenzierà lo staff dei fisioterapisti con un professionista di spessore.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***