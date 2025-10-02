QUI CATANIA – Cicerelli: “Vogliamo realizzare qualcosa di bello”; Caturano: “Mi manca tanto il gol, sono pronto per domenica”

Dopo la premiazione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori per avere vinto il titolo di caponnoniere nello scorso campionato di Serie C girone C e B, Salvatore Caturano ed Emmanuele Cicerelli rilasciano alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossazzurro in vista del prossimo impegno col Siracusa e del prosieguo di stagione.

Cicerelli afferma: “Ricevuto il premio dell’AIC per quanto fatto la scorsa stagione, spero che quest’anno arrivi invece il premio di squadra. Che sia di buon auspicio, vogliamo realizzare tutti insieme qualcosa di bello. Domenica il Siracusa? Chissà, magari la speranza è di realizzare un assist o un gol ma in realtà questo a me interessa poco. Conta che ci regaliamo, regaliamo a tutti ed a chi ci sostiene una bella domenica, vittoriosa e di gioia”.

Caturano sottolinea: “Mi manca tantissimo il campo, sappiamo bene che un attaccante vive per il gol. Questo è un fattore che mi manca tanto. C’è stato un periodo difficile, dove sono arrivato e volevo dimostrare tanto per aiutare la squadra, purtroppo non è stato possibile a causa di un infortunio però adesso sto bene, sto rivivendo il gruppo, il campo, allenandomi regolarmente con i compagni. Sono pronto in vista del Siracusa, spero di dare un grosso contributo per la vittoria”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***